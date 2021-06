Kobiecość i męskość to przestarzałe kategorie. Czas na rewolucję w polskim kinie

Myślę, że doszło do pomylenia pojęć, co się czasem zdarza. Jury chciało wyróżnić film "Ostatni komers" właśnie za jego queerowość, za przedstawianie innej niż heteronormatywna perspektywy i zwrócenie uwagi na historię społeczności LGBTQ. Nie jestem jednak pewny, czy słowo "gender" najlepiej zamyka tę kategorię. Jest to jednak bardzo pozytywny gest, więc może warto zastanowić się nad sugestią Nickela i pomyśleć nad nazwą nagrody wraz z osobami, które taka kategoria miałaby określać. Myślę, że sama forma hierarchicznych konkursów wymaga odświeżenia, ale skoro już to robimy, to róbmy to dobrze.