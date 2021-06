"Ostatni Komers": polska młodzież nie ma lekko [recenzja]

Historia rozwija się niespiesznie, ale klimat filmu mocno pochłania. Prawie czujemy zapach dymu wypełniającego ciasne pokoje, smród toalety, w której dwóch kolegów pozuje do idealnego selfie, prawie kręci nam się w głowie od ilości wypalonych na ekranie blantów. Ale to, co czujemy najbardziej, to ogromna samotność młodych bohaterów. Nie ma tu dorosłych, którzy wykazaliby się zrozumieniem, nie ma przyjaciół, z którymi można szczerze porozmawiać. Choć są w "Ostatnim Komersie" sceny seksu, najbardziej czułym gestem jest ten wykonany przez Monikę, gdy klepie brata po łysej głowie po tym, jak ten zdobywa się na szczere wyznanie - jeśli można nim nazwać wiadomość wysłaną na Messengerze.