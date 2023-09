"Kobieta z…". Nastrojowe kino o transpłciowości

W "Kobiecie z…", która ujrzała światło dzienne na festiwalu w Wenecji, stawia z jednej strony na edukacyjny wymiar opowieści, a z drugiej na społeczne oswajanie tematu. Nie będzie tu przemocy, wyzywania i niezrozumienia, ale głęboka potrzeba akceptacji. To film potrzebny, wprowadzający transpłciowość do głównego nurtu, ale nie do końca spełniony artystycznie.