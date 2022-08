"Kolejne 365 dni" bije rekord. Lamparska: "To kobiety stworzyły fandom tego projektu"

Może cię zaskoczę, ale spodziewałam się. W 2014 r. zadzwoniła do mnie pani Krystyna Janda z propozycją zagrania w sztuce "Klaps. 50 Twarzy Greya" w Teatrze Polonia. Wtedy był wielki boom na historię Anastazji i Greya. Kobiety jeździły w metrze, oklejając okładkę gazetami, żeby nikt nie widział, co czytają. Pani Krystyna zaproponowała mi główną rolę w sztuce, która jest pastiszem. Nabijamy się z tego, w jakim kierunku idzie literatura i popkultura XXI wieku. Premiera była w 2014 r., a spektakl gramy do dziś. Zawsze jest pełna sala widzów i owacje na stojąco. Zagraliśmy to ponad 200 razy w całej Polsce, ale też w Nowym Jorku czy Chicago. To doświadczenie sprawiło, że mogłam podejrzewać, że ekranizacja tego typu literatury będzie popularna.