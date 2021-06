Krafftówna i Stalińska spotkały się z publicznością. Tryskały młodzieńczą energią

Festiwal czasu pandemii

Mimo wciąż obowiązujących pandemicznych ograniczeń wydarzenie odbywa się na żywo, filmy można oglądać na dużych ekranach kin studyjnych i osobiście wziąć udział w spotkaniach z młodymi twórczyniami i twórcami. Wszystkie obowiązkowe obostrzenia są skrupulatnie przestrzegane: wchodzącym do kina mierzona jest temperatura, w sali wszyscy noszą maseczki, w kolejce do kasy obowiązują odstępy, a ilość osób oglądających filmy i biorących udział w dyskusjach jest zgodna z obowiązującymi limitami. Nie jest to oczywiście wygodne i powoduje opóźnienia i trudności, ale raczej nikt nie narzeka - to stosunkowo niska cena za możliwość uczestniczenia w festiwalu na żywo i osobistego spotkania osób z branży filmowej oraz kinomanek i kinomanów z całej Polski.