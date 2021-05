Krafftówna niczym Alicja z krainy czarów. Wciąż jest ciekawa życia

Zaproponowała mi napisanie tekstu do spektaklu, w którym mogłaby zagrać na jubileuszu 60-lecia swojej działalności artystycznej. Zapytałem, czy chciałaby, żeby to był monodram. Gwałtownie zaprotestowała. Stwierdziła, że to onanizowanie się na scenie. Ja z mną? - pytała. Spróbowałem jednak ją przekonać. Pracowałem wtedy nad tekstem o ostatnich latach życia Marleny Dietrich, bo byłem po rozmowach z jej sekretarką. Zacząłem przynosić kolejne sceny na nasze spotkania, Krafftówna czytała i była coraz bardziej zainteresowana. Zabawne było to, że najbardziej wstydziłem się jej pokazać sceny sekstelefonu, który bohaterka wykonuje do swojego fana pod wpływem alkoholu. Okazało się, że była to pierwsza scena, jakiej Krafftówna się nauczyła. No i znakomicie ją zagrała.