Festiwal w Gdyni. Trwają poszukiwania nowego Dyrektora Artystycznego

Zgodnie z nowym Regulaminem FPFF jednym z najważniejszych zadań Dyrektora Artystycznego jest selekcja filmów do Konkursu Głównego i Konkursu Filmów Krótkometrażowych. Kto obejmie tę ważną funkcję?

Wszystko wskazuje na to, że wśród osób startujących na Dyrektora Artystycznego znaleźli się (kolejność alfabetyczna):

Tomasz Kolankiewicz - filmoznawca i kurator filmowy

Współpracował z Nowym Teatrem, Filmoteką Narodową - Instytutem Audiowizualnym, Kinem Iluzjon, Docs Against Gravity Festival, Solidarity of Arts, Festiwalem Filmowym w Gdyni i wieloma innymi wydarzeniami. W swojej pracy stara się prezentować szerokie spektrum kina: od klasycznego uznanego kina artystycznego po filmy gatunkowe i produkcje klasy B. Współpracował z TVP Kultura - pierwszym polskim kanałem tematycznym dotyczącym kultury.

Łukasz Maciejewski - filmoznawca, krytyk filmowy i teatralny

Członek Europejskiej Akademii Filmowej, Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych ("AICT") oraz Federacji Krytyków Filmowych ("Fipresci"). Dyrektor programowy festiwalu "Kino na Granicy" w Cieszynie oraz festiwalu Grand Prix Komeda w Ostrowie Wielkopolskim. Wykładowca na Wydziale Aktorskim w Szkole Filmowej w Łodzi oraz na Wydziale Dziennikarskim Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Juror, moderator i organizator kilkuset festiwali filmowych.

W Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie prowadzi kino "Millennium". Autor wielu książek, stały współpracownik kilkunastu czasopism, recenzent i felietonista Onetu. Laureat wielu nagród i wyróżnień dziennikarskich. Podczas ostatnich edycji festiwalu w Gdyni prowadził konferencje prasowe filmów konkursowych.

Marzena Moskal - organizator, programer i kierownik projektów filmowych

Odpowiedzialna za sprawy związane z kinematografią w Instytucie Polskim w Paryżu, w którym pracuje od 2012 roku. Organizowała tam m.in. festiwal filmowy pod nazwą "KinoPolska". W Instytucie zarządza projektami kulturalnymi, opracowuje i monitoruje ich budżety, zajmuje się promocją polskich filmów dystrybuowanych we Francji, jest odpowiedzialna za utrzymywanie relacji z międzynarodowymi festiwalami we Francji. Wcześniej pracowała przy programowaniu Tribeca Film Festival w Nowym Jorku, Quinzaine des Réalisateurs w Cannes, Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Ukończyła Uniwersytet Warszawski (Wydział Stosowanych Nauki Społeczne) i SGH w Warszawie.

Anna Wróblewska - menedżerka kultury filmowej, dziennikarka

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (1996) oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich na SGH w Warszawie (1998). W latach 1995-2005 pracowała w Studiu Filmowym "Oko". W latach 1999-2003 rzecznik prasowy filmów, głównie Jacka Bromskiego. W latach 2002-2005, a następnie od 2007 r. pracowała w Stowarzyszeniu Filmowców Polskich.

W roku 2005, z ramienia SFP, prowadziła działania PR podczas kampanii na rzecz ustawy o kinematografii. Pierwszy rzecznik prasowy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (2005-06). Autorka książek i wydawnictw branżowych. Pomysłodawczyni i koordynator portalu www.bazafilmowa.pl. W latach 2007-2009 wicedyrektor programowy Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych "Młodzi i Film". Założycielka i redaktor naczelna kwartalnika poświęconego branży filmowej "Magazyn Filmowy SFP" (2007-2011).

W 2005 roku odznaczona nagrodą Ministra Kultury za działalność na rzecz kultury. Współautorka projektu serwisu Portalfilmowy.pl. W latach 2012-2017 roku dyrektor programowy festiwalu "Kameralne Lato" w Radomiu. Do 2018 roku rzecznik prasowy Festiwalu Filmowego w Gdyni. Wykłada w Szkole Filmowej w Łodzi. Rzecznik prasowy Studia Munka, przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich. [źródło: sfp.org.pl]

Janusz Wróblewski - dziennikarz, publicysta, pisarz i krytyk filmowy

Ukończył wydział Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Studiował socjologię. Pracował jako redaktor m.in. w "Kinie", "Życiu Warszawy", "Machinie". Współpracował z "Playboyem", "Zwierciadłem", "Dialogiem", Polskim Radiem. W 1998-2000 był szefem Pegaza. Wcześniej prowadził programy telewizyjne m.in. Stopklatkę, (razem z Hanną Smoktunowicz). Jest współautorem scenariuszy m.in. do "Pożegnania jesieni" Mariusza Trelińskiego, książki "Magia Kina" i pracy zbiorowej "Polish Cinema Now" pod red. Mateusza Wernera.

Członek jury FIPRESCI m.in. na festiwalach w Cannes, Wenecji, Toronto, Karlovych Warach, Lizbonie, Liublianie, Oberhausen. Odznaczony medalem Gloria Artis przez ministra kultury Waldemara Dąbrowskiego. Dziennikarz na co dzień związany z "Polityką". W 2011 roku Janusz Wróblewski wygrał konkurs na szefa artystycznego festiwalu w Gdyni, ale Komitet Organizacyjny rekomendował na to stanowisko Michała Chacińskiego. Swoją ocenę tego zajścia oraz pomysły na tamten festiwal Janusz Wróblewski przedstawił w tekście: "Janusz Wróblewski: Jak nie zostałem dyrektorem festiwalu".

Konkursowe zmagania

Dyrektora Artystycznego FPFF wybierze Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Joanny Kos-Krauze. W Komisji znalazło się siedmioro reżyserów i producentów filmowych, laureatów Złotych i Srebrnych Lwów: Renata Czarnkowska-Listoś, Joanna Kos-Krauze, Jan P. Matuszyński, Ewa Puszczyńska, Małgorzata Szumowska, Janusz Zaorski, Xawery Żuławski. To grupa osób powszechnie szanowanych w branży kinematograficznej. Pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej odbyć ma się w terminie do 14 dni po upływie terminu składania zgłoszeń przez Kandydatów, czyli do 30 kwietnia.

Na tym pierwszym spotkaniu omówione zostaną kandydatury i sprawdzone zostaną, pod względem formalnym, ich zgłoszeń. Podczas drugiego spotkania przeprowadzone zostaną rozmowy z Kandydatami. Komisja wyłania Kandydata na stanowisko Dyrektora Artystycznego w drodze uchwały podjętej w głosowaniu tajnym, a konkurs będzie rozstrzygnięty, jeżeli jeden z Kandydatów uzyska w głosowaniu bezwzględną większość głosów. W przypadku nierozstrzygnięcia konkursu bądź niepowołania Dyrektora Artystycznego jego kompetencje przejmie Komitet Organizacyjny.

To ostanie rozwiązanie jest oczywiście najmniej korzystne, bo prawdopodobnie nic nie zmieni w problemie festiwalu. Mało też jest prawdopodobne, aby Komisja nie wyłoniła nowego Dyrektora Artystycznego festiwalu w Gdyni. Jest on bezwzględnie potrzeby festiwalowi i środowisku filmowemu. Nazwisko to mamy poznać w połowie maja. Nowy Dyrektor Artystyczny wybrany zostanie na trzyletnią kadencję.

Jaka jest przyszłość festiwalu?

Nietrudno się domyśleć, jak trudne zadanie stanie przed Dyrektorem Artystycznym, jak bardzo narażone jest to stanowisko na różnego rodzaju naciski i jaką trzeba mieć umiejętność, aby dobrze poruszać się w tej przestrzeni. Poprzednio w trzyletnich kadencjach funkcje Dyrektorów Artystycznych sprawowali Michał Chaciński i Michał Oleszczyk.