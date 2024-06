Kultowy Snape nie był wielkim fanem filmów o "Harrym Potterze". Chciał odejść i zmienił pewną ważną scenę

Alan Rickman w "Harrym Potterze". Dlaczego nie odszedł z serii?

Jedną z najbardziej charakterystycznych postaci, którą Rickman zagrał w swojej karierze, był Severus Snape w serii filmów "Harry Potter". Dziś fani nie mogą sobie wyobrazić lepszego aktora do tej roli. Pochmurny, groźny, elektryzujący. Mimo to nie jest tajemnicą, że Rickman miał krytyczny stosunek do tych filmów i wielokrotnie chciał odejść z obsady. Aktor jednak pozostał w serii filmów o czarodzieju do samego końca, grając w ośmiu filmach aż do końca serii w 2011 roku. Jego interpretacja postaci Snape’a – bohatera o wielce skomplikowanej duszy – przyniosła mu nieśmiertelną sławę.