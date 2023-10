Magdalena Boczarska dla WP: "władza wszystko i wszystkich przekręca"

W "Różyczce 2" gram trzy wersje siebie. Kamilę z lat 70., Kamilę postarzoną do 70 lat i jej córkę. Za charakteryzację odpowiadał mistrz Waldemar Pokromski, który ma na koncie takie filmy jak "Pachnidło", "Listę Schindlera", "Pianistę", "Zimną wojnę". Lista jest długa i można by jeszcze wymieniać i wymieniać. W "Różyczce" jest odpowiedzialny za odmłodzenie mnie i postarzenie. Wszyscy byliśmy skupieni na tym, by wypadło to wiarygodnie i by widz dał się porwać tej historii. Ja patrzę na to wyzwanie z innej strony. Dla mnie było to piekielnie trudne od strony technicznej. Charakteryzacja zajmowała sześć godzin. Ale i granie 70-latki to nie lada wyzwanie aktorskie, by takiej postaci nie przerysować.