"Różyczka 2". Ciekawość widza zostanie zaspokojona, ale ładunek emocjonalny nie ten sam

Kidawa-Błoński wraca w produkcji do czasów PRL, pokazując, co działo się z Sakowicz po śmierci Warczewskiego i trzeba przyznać, że to najciekawsze momenty filmu. Nie tylko dostajemy odpowiedzi na pytania, z którymi zostaliśmy po pierwszej "Różyczce", ale wracamy do emocji związanych z tamtą historią, do dylematów i wyborów głównych postaci, które nie zawsze mogły być zgodne z ich sumieniami.