Mało Zenka w "Zenku". Nie tak to miało wyglądać [RECENZJA]

"Zenek" miał być hitem, który długo zapadnie widzom w pamięci. I tak też się stanie, jednak z zupełnie innych powodów, niż zakładali twórcy. Fani króla disco polo z pewnością mogą być zawiedzeni tym, co zobaczą na ekranach.

Historie o tym, jak budowały się w Polsce fortuny przełomu lat 90. to temat na co najmniej kilkanaście fantastycznych filmów. Wczesny kapitalizm miał u nas raczej dzikie, zupełnie nieuregulowane oblicze, a pionierzy w swoich branżach wszystkiego uczyli się metodą prób i błędów. Niektórzy w międzyczasie porzucali marzenia o sławie i wielkich pieniądzach, zdobywając jakieś konkretne wykształcenie i stabilną pracę, zakładając rodzinę. Nieliczni, ci najwytrwalsi, powoli, ale bardzo konsekwentnie parli do przodu, wznosząc podwaliny pod to, co dzisiaj możemy nazwać polskim przemysłem rozrywkowym.