Zenon Martyniuk widział "Zenka". Entuzjastyczny komentarz

Premiera filmu "Zenek" zbliża się wielkimi krokami. Król disco polo miał już okazję obejrzeć produkcję. Teraz jest ciekaw reakcji fanów.

"Zenek" pojawi się na ekranach kin 14 lutego. To prezent dla fanów Zenona Martyniuka i nietuzinkowa propozycja na Walentynki. Producenci filmu stopniowo uchylali rąbka tajemnicy. W końcu zaprezentowali oficjalny plakat i zwiastun filmu , którego motto brzmi "Miłość, zabawa, disco polo".

Fani gatunku i piosenkarza muszą uzbroić się w cierpliwość w oczekiwaniu na premierę. Wszystko wskazuje jednak na to, że cierpliwość ta się opłaci. Sam piosenkarz najwyraźniej jest pod wrażeniem efektu końcowego .

- Miałem przyjemność obejrzeć cały materiał. Nie jest on do końca jeszcze udźwiękowiony, ale podoba mi się. Pan reżyser Jan Hryniak chciał zachować ten klimat lat 80. i 90. na podstawie mojej osoby i to jest ciekawe – cytuje słowa piosenkarza "Super Express".