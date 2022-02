Miał być wstyd i porażka. Widzowie słusznie pokochali "Uncharted"

Angaż Hollanda okazał się dla producentów "Uncharted" strzałem w dziesiątkę. Nie tylko dlatego, że jest to świetny młody aktor, ale także z powodu jego aktualnej popularności. "Spider-Man: Bez drogi do domu" trafił do kin w grudniu 2021 r. i zarobił już prawie 2 miliardy dol. Zapewne mnóstwo osób, które polubiły Hollanda w tamtym filmie, chciały go zobaczyć w kolejnej roli. I nie da się ukryć, że "Uncharted" bardzo zyskało na takiej zbieżności premier.