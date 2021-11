"Red Notice" to najdroższy i najgłupszy hit Netfliksa. Trzeba obejrzeć

"Red Notice" można oglądać na Netfliksie od 12 listopada. Czy warto? Większość krytyków powie, że nie. Film Rawsona Marshalla Thurbera (wcześniej nakręcił z Johnsonem "Drapacz chmur" i "Agent i pół") został zmieszany z błotem i jest bodaj najbardziej znienawidzonym blockbusterem ostatnich lat. Recenzenci miażdżą praktycznie wszystko: od scenariusza, przez grę aktorską, po efekty specjalne. I wiecie co? Mają rację. Co nie zmienia faktu, że "Red Notice" to film, który warto obejrzeć.