Tłumy w kinach. Krytycy chcieli ten film pogrążyć

Tom Holland. Niewysoki, wyglądający wciąż jak nastolatek, urodzony w Wielkiej Brytanii, 25-letni aktor, stał się niespodziewanie najpopularniejszą postacią w Hollywood. Analitycy rynku kinowego nie mają wątpliwości, że to on uratował film przez klapą. W tym tygodniu w pierwszej trójce amerykańskiego box office'u znajdują się dwa tytuły, w których jest gwiazdą: "Uncharted" oraz "Spider-Man: Bez drogi do domu".