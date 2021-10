"Moje wspaniałe życie": trudna sztuka bycia sobą [Recenzja]

Łukasz Grzegorzek ku zaskoczeniu wielu na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych odebrał nagrodę za reżyserię "Mojego wspaniałego życia". Czy aby słusznie? Już swoimi wcześniejszymi produkcjami – "Córką trenera" i "Kamperem" – Grzegorzek pokazał, że mówi innym językiem niż większość polskich filmowców. Jest w tym lekkość, czułość, uważność – cechy wysoce pożądane w dzisiejszych czasach, ale też trudne do wydobycia w świecie ogarniętym chaosem i pośpiechem. Postrzegam więc wyróżnienie dla reżysera docenieniem jego skupienia na istocie ludzkiej tożsamości, szukaniu prawdziwego "ja". Być może prawdziwa odwaga twórcy polega na tym, aby mówić o tym, co dotyka nas tu i teraz od środka, bez brawury i nerwowości, nie dorzucając do tego rozbudowanego tła w postaci historyczno-politycznych konotacji. I to właśnie udało się osiągnąć Grzegorzkowi.