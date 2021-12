Nie tylko "Kevin sam w domu". Najlepsze filmy na święta Bożego Narodzenia

"Klaus" (2019)

"Klaus" zadebiutował jako pełnometrażowa animacja Netfliksa pod koniec 2019 r. I z miejsca został okrzyknięty hitem, do którego trzeba zasiadać z pudełkiem chusteczek. Formalnie "Klaus" to nowa wersja genezy mitu o świętym Mikołaju/Gwiazdorze/Santa Clausie. Nie ma w niej miejsca dla legendarnego biskupa Mikołaja, który potajemnie wspierał ubogich i potrzebujących (bez sań i reniferów). Tytułowy Klaus nie jest też pucołowatym brodaczem z reklamy Coca-Coli, choć zdecydowanie bliżej mu do tego wizerunku niż chrześcijańskiej wersji.