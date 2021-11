Wstrząsające filmy. "Po jego obejrzeniu nie będziesz już tą samą osobą"

Obraz Aronofsky'ego jest wizją definitywnego upadku ludzi dotkniętych nałogiem. Reżyser jasno daje też do zrozumienia, że tak naprawdę nie jest istotne, jaki to nałóg. Ofiary uzależnienia zawsze podążają w jednym kierunku, po równi pochyłej, na samo dno. W przypadku bohaterów filmów są to narkotyki oraz telewizja. Demon może być jednak ukryty w wielu innych miejscach. "Requiem dla snu" to jeden z najbardziej przygnębiających filmów tego stulecia.