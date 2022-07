"Nitram". Największy zamach w historii Australii. Wyjdziecie wstrząśnięci z kina

"Nitram" to film, który ciekawie ucieka od skostniałych reguł biografii o seryjnych mordercach. Reżyser Justin Kurzel przykładowo nie odtwarza na ekranie momentu masakry. Choć we wcześniejszych filmach (mocarnym "Snowtown" i trochę niedocenianym "Makbecie") rzeczywiście nie stronił od pokazywania przemocy, to jednak tutaj nie potrzebował tego robić, by osiągnąć mocny efekt. Wystarczyło, że postawił na zdystansowane studium niestabilnego psychicznie odmieńca.