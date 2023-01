Nowy hit Netfliksa. Polacy oszaleli na jego punkcie

"Historia małżeńska" z 2019 roku zdobyła sześć nominacji do Oscara (w tym dla najlepszego filmu i scenariusz, nagrodę zdobyła Laura Dern za drugoplanową rolę), sześć nominacji do Złotego Globu, była uznana za najlepszą niezależną produkcję sezonu, ale na platformie steamingowej sukcesu nie odniosła. Żałowano wówczas, że film nie trafił do normalnej kinowej dystrybucji.