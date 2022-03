Oscary 2022: poruszające mowy laureatów. Ale jednego zabrakło

Reżysera Bena Proudfouta nagrodzonego za "Queen of Basketball" nie mogliśmy nawet oglądać w telewizji, bo jego kategorię wycięto z transmisji. Mówił w niej o swojej bohaterce, Lusii Harris, pionierce koszykówki, która jako pierwsza kobieta dostała się do NBA, a nie o tym, jak Akademia go potraktowała. - To nie był moment należący do mnie, tylko do Lusii. To była kwestia priorytetów. Chciałem, żeby cała mowa była poświęcona jej, a nie temu, co ja myślę - tłumaczył nam.