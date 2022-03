Oscary 2022: skandal z Willem Smithem przyćmił całą galę. Kino zeszło na drugi plan

Sporym zaskoczeniem było też zaangażowanie do roli prowadzących galę trzech komiczek. Amy Schumer, Regina Hall i Wanda Sykes przywitały widzów żartem o tym, że taniej było zatrudnić trzy panie niż jednego mężczyznę. Dalej Schumer dosadnie skrytykowała filmy, które jej zdaniem nie powinny zdobyć oscarowych nominacji. Nie popisała się też Regina Hall z seksistowskim żartem, gdy zaprosiła na scenę znanych aktorów, aby "zrobić im wymaz językiem". Podsumowując styl konferancjerki, jeśli gala miałaby zyskać na skróceniu, to na pewno mogłoby się to odbyć kosztem wstawek prowadzących.