Ostatni film Jana Nowickiego. Przykro się na to patrzy

O ile w tym przypadku nie można narzekać na dźwięk w filmie (większość dialogów i scen śpiewanych została dograna na postsynchronach), tak na poziomie scenariusza, reżyserii i gry aktorskiej mamy do czynienia z katastrofą. Wiele scen wypada drętwo i o ile można zrozumieć to w przypadku aktorów amatorów, tak trudno wybaczyć to profesjonalistom.