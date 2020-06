Męska fantazja w kilku kadrach. Ekspertki tłumaczą, dlaczego "Pętla" Vegi może być szkodliwa [Opinia]

"Będziesz mógł przeżyć z nimi seks i poczuć się kimś wyjątkowym" - mówi główny bohater nowego dzieła Vegi. Seksuolożki tłumaczą to, czego Vega nie rozumie we własnym filmie.

Vega po raz kolejny obiecuje rewolucję i przełom, jakie mają się dokonać za sprawą jego nowego filmu. Reżyser tradycyjnie już obnaża, ujawnia i demaskuje (dowolnie można żonglować terminami z plakatów), tym razem kulisy tzw. "afery podkarpackiej".

Jak pisze o Vedze nasza recenzentka Karolina Stankiewicz: - Ostatnio w zasadzie każdą z produkcji zapowiada jako przełomową, taką, która odkryje nieznane fakty, wstrząśnie i namiesza. Tyle że potem dostajemy historię rodem z tabloidu, okraszoną kilkoma wstrząsającymi, nierzadko obrzydliwymi scenami. Owszem, są to filmy wciągające, zdarzają się tam dobre sceny, ale jednak całość zawsze pozostawia wrażenie zrobionej na kolanie.

Antek Królikowski o skandalach wokół Vegi. "Trochę się bałem"

Zwiastun "Pętli" to kilkuminutowa esencja podręcznika Vegi "Jak zrobić kasowy film" (jest to niestety publikacja fikcyjna, jednak wyczuwam w tym duży potencjał marketingowy). Mamy znane twarze ze "stajni Vegi", mnóstwo przekleństw, szemrane związki władz, policji, prokuratury (tu wybrać dowolne) z przestępcami i coś, co Vedze do filmu potrzebne jest jak sól do zupy: odważne, brutalne sceny seksu. Tzw. momenty, których wytrawni kinomani już teraz szukają w sieci, stanowią połowę zwiastuna. Przez to zresztą pewnie Facebook z hukiem zablokował trailer "Pętli".

Afera opisywana w filmie dotyczy dwóch ukraińskich sutenerów, którzy przez niemal 20 lat nietykani prowadzili seksbiznes na Podkarpaciu. To, co wynika z systemowej nierówności, męskiej dominacji i prześladowania, sprzedawane jest jako kolorowa błyskotka.

Vega jest twórcą filmowym, który produkuje taśmowo kasowe hity. Świat jego obrazów jest prosty, brutalny i tabloidowy. I choć lubi mówić o tym, że w jego filmach pojawiają się silne kobiece postacie, jako kobieta nie jestem w stanie się z nimi utożsamić. A na scenach seksu w jego filmach czuję jedynie niesmak i zażenowanie. Postanowiłam zapytać ekspertki seksuolożki, co one sądzą o zwiastunie "Pętli".

- Z mojej perspektywy zawodowej edukatorki seksualnej to bardzo dobrze, że ten temat został poruszony, bo takie rzeczy się dzieją i dobrze o nich mówić. Z drugiej strony: co to da? Czy odsłonimy istotę tego problemu? - zauważa Patrycja Wonatowska, seksuolożka i edukatorka seksualna. - Przeraża tylko mnie to, że to jest sprzedawane tym seksem. Czemu to ma służyć? Brakuje mi tu społecznego sedna. Mówmy o tym rzetelnie, a nie tylko w tak skandalizujący sposób – dodaje.

Każdy, kto widział choć fragment filmu Vegi, wie, że kasowy reżyser czerpie pełnymi garściami z tabloidowej narracji, poetyki szoku i skandalu. Zwiastun "Pętli" wygląda jak kondensacja tych motywów.

- Niepokoi i odrzuca nawet mnie, osobę, która na co dzień bada impulsywność sprawców przestępstw seksualnych i prawdopodobieństwo ponownego popełnienia przez nich czynu przeciwko wolności seksualnej – mówi Monika Borzym, psychoseksuolożka. - Nie obejrzę tego filmu, bo nie rozumiem idei wyolbrzymiania, karykaturalizacji i ubierania w formułę bliską nierealistycznym filmom porno wystarczająco już brutalnej rzeczywistości seksualnych nadużyć.

Martyna Harland, autorka serwisu Filmoterapia.pl, psycholożka USWPS mówi:

- Patryk Vega działa na naszych najniższych instynktach. Na emocje proste, głównie wstrętu i niesmaku. Uderza mocno, widz reaguje automatycznie, a potem zapomina - film w nim nie żyje. Tak naprawdę większość z nas, przez ciągłe podłączenie do telefonu z internetem dostaje nieustannie tak wiele bodźców, że nasz układ nerwowy na zasadzie habituacji przyzwyczaja się do tego i żeby coś poczuć, cokolwiek, potrzebuje silniejszych bodźców niż 20 lat temu. No i Vega świetnie się w to wpisuje. Jest moc. Mogą się nawet pojawić mdłości.

Monika Borzym zaznacza atmosferę, w jakiej ten film nadchodzi do polskich kin:

- Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że pan Vega w idealnym marketingowo momencie podpina się pod boleśnie realistyczny i ważny film Sekielskich oraz opartą na domysłach i wybujałej fantazji pana Latkowskiego odpowiedź TVP. Szkoda. Myślę, że dla wszystkich byłoby znacznie lepiej i zdrowiej, gdyby pan Vega, zamiast w czołowego sutenera polskiego kina wcielił się w rolę tancerki - dodaje.

- Jest to męska fantazja o posiadaniu kobiety. Pomaga mężczyznom poczuć się lepiej. Jest duża szansa, że ten film będzie przyczyniał się do stereotypizacji i pogłębiania uprzedzeń wobec ludzi z Ukrainy, przede wszystkim kobiet. Kobiety z Europy Wschodniej już i tak mają reputację na Zachodzie związaną z rynkiem handlu ludźmi. Vega tu operuje na sensacji i powielaniu czegoś, co się dobrze sprzedaje, a ludzie lubią oglądać przemoc, seks, narkotyki, podziemie – zauważa Agata Loewe, psychoterapeutka z Instytutu Pozytywnej Seksualności

Martyna Harland, która zajmuje się zagadnieniem filmoterapii, podsumowuje:

- W kinie szukamy emocji, które nie pojawiają się w nas automatycznie, tak zwanych emocji samoświadomościowych: poczucia winy, wstydu, dumy. Takich, które powstają również przy udziale naszej głowy. W filmie nie tylko odczuwamy emocje, a także myślimy o tym, co czujemy. Takie kino jest filmoterapeutyczne, bo pozostawia przestrzeń dla widza. Na to co czuje. Widz wypełnia film sobą. Kino Patryka Vegi jest za ciasne. W nim starcza miejsca jedynie na emocje reżysera. Siebie tam nie odnajdziemy.