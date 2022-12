Pele, Stallone, Deyna. Miał być przebój, wyszła z tego wielka klapa

I tak gwiazdą drużyny jeńców wojennych, a także hollywoodzkiego filmu, stał się najsłynniejszy zawodnik w historii piłki nożnej, Pele. Brazylijczyk wciąż był wówczas w dobrej, piłkarskiej formie. Zawodową karierę zakończył bowiem jedynie trzy lata przed rozpoczęciem zdjęć do "Ucieczki do zwycięstwa". A że w ostatnich latach grał w drużynie New York Cosmos, to w Stanach miał status gwiazdy i celebryty, niczym hollywoodzki aktor.