Co zabiło Maradonę? Dotarli do prawdziwych przyczyn śmierci piłkarza

Fani nie mogli uwierzyć w to, co się stało, choć wszyscy wiedzieli, że piłkarz od lat powadzi bardzo niesportowy tryb życia. Wiadomo było, że nadużywa alkoholu i narkotyków. Bezpośrednia przyczyna śmieci jest więc dobrze znana. Twórcy dokumentu "Co zabiło Maradonę?" starają się jednak odpowiedzieć na pytanie, co doprowadziło piłkarza do tak smutnego końca.