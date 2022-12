Cena nie gra roli. Na te filmy Polak bez żalu wyda każde pieniądze

Wiele wskazuje na to, że kina w Polsce najbardziej krytyczny okres związany z pandemią mają już za sobą. W końcu pojawiły się tytuły, które są w stanie zgromadzić przed dużym ekranem grubo ponad milion widzów, a nawet zbliżyć się do trzymilionowego pułapu. Jednak do najlepszych lat sprzed pandemii sporo jeszcze brakuje. Serwis boxofficemojo.com podaje, że wpływy ze sprzedaży biletów sięgną w tym roku kwoty 130 mln dolarów. W rekordowym pod względem frekwencji 2018 roku filmy zarobiły w polskich kinach ponad 270 mln dolarów.