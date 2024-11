Pierwsza amerykańska święta. Wołali na nią "świnka morska" [RECENZJA]

Mamy 1889 r. Włoszka Franceska Cabrini marzy o tym, by rozszerzyć swoją dobroczynną działalność na cały świat. Marzy jej się pomoc dzieciom w Chinach, o czym śmiało pisze w listach do Watykanu. Tam mają jej dość. W końcu zapraszają ją przed Tron Piotrowy, by osobiście przekazać jej, że ona, jako kobieta, nie ma co marzyć o takiej działalności i że ma skupić się na Lombardii. Cabrini nie daje łatwo za wygraną i przekonuje samego papieża, by dał jej szansę. Ten kieruje ją jednak nie do Chin, a na drugą stronę świata - do Stanów Zjednoczonych, a konkretnie do Nowego Jorku, gdzie po nowe życie płyną tysiące włoskich imigrantów. Cabrini i jej siostry z zakonu szybko przekonują się, jak wygląda to nowe życie Włochów.