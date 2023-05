Polak pobija świat. Film Bagińskiego hitem w kinach

Główną postacią filmu jest Seiya, który podczas jednej z walk odkrywa swoje mistyczne moce. Zaprowadzą go one do świata walczących bogów, magicznych sztuczek i reinkarnowanej bogini, która potrzebuje jego ochrony. Chłopak będzie musiał pogodzić się ze swoim przeznaczeniem i poświęcić wszystko, aby zająć należne mu miejsce wśród Rycerzy Zodiaku.