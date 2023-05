Bagiński po latach dopiął swego. Jego hollywoodzki film trafi do kin na całym świecie

Nawiasem mówiąc, przy "Rycerzach Zodiaku" miałem okazję pracować z Yoshihiro Ike. Kompozytorem muzyki do "Blood: The Last Vampire" (2000), który to film był dla mnie ogromną inspiracją techniczną. Znałem go na wylot, klatka po klatce i przed laty zastanawiałem się, jak oni to zrobili. A teraz mogłem współpracować z jego współtwórcą przy własnym filmie.