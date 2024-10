Pomysł zrodzony w mroźny wieczór przy kebabie. Tak powstał nowy serial z gwiazdorską obsadą

DL: To było 10 lat temu, kiedy Gael trenował boks do projektu, który ostatecznie nie doszedł do skutku. Byliśmy w Berlinie, bo mieliśmy swój film na Berlinale. Bardzo się upiliśmy tego wieczoru, postanowiliśmy pójść na kebaba. Chodziliśmy po ulicach w śniegu, zimnie, po filmie, który poradził sobie na festiwalu tak sobie, bo wiesz, dostaliśmy takie średnie oklaski. Nie chcieliśmy o tym rozmawiać, więc zastanawialiśmy się: "Co dalej? Co powinniśmy zrobić?". I wtedy Gael powiedział: "Dlaczego nie zrobimy czegoś o boksie? Naprawdę nie chcę wracać do domu i udawać, że to się nie wydarzyło".