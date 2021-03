"Można mieć po tym koszmary". Francuzi wzięli się za "Krzyżaków"

Zobacz też: Premiery polskich filmów w 2021 roku

Piosenka nabiera energii, wokalista wyje o tym, że historia ludzkości to niekończąca się nienawiść. Na ekranie toczą się krwawe walki - kolejni rycerze padają rażeni strzałami, pikami, ostrzami mieczy. Jagiełło wysyła do boju następne oddziały. Kurz bitewny wznosi się coraz wyżej. Na ekranie pojawiają się kolejne wersy tekstu piosenki, wypisane gotycką czcionką. Kiedy na ekranie widać krwawe żniwo bitwy - dziesiątki trupów, okryte białymi płaszczami z czarnymi krzyżami - wokalista wykrzykuje gorzki refren: "wszędzie tylko gorycz".

To wszystko ma sens, choć jest zarazem mocno przewrotne na kilku poziomach. Fleau to młoda formacja z Lyonu, która gra ostrą odmianę gatunku zwanego oi punkiem. To jeden z rodzajów punk rocka, bardzo prosty, motoryczny, często melodyjny. Mocno związany z etosem klasy robotniczej - członkowie zespołów grających taką muzykę często wywodzą się właśnie z takich kręgów i umieszczają w tekstach mnóstwo odniesień do swojego statusu społecznego i stylu życia.