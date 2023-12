Reżyser kultowych filmów bije się w pierś. "Byłem głupi"

Dla wielu osób seans "Love Actually" w okresie świątecznym to tradycja. Film nowelowy, śledzący perypetie bohaterów ośmiu opowieści, w których głównym motywem jest szeroko rozumiana miłość, powstał dwie dekady temu. Z okazji 20. rocznicy premiery wkrótce do kin na całym świecie trafi jego odrestaurowana wersja. Okrągły jubileusz to także dobra okazja do refleksji i podsumowań. Na takowe zdobył się autor uwielbianego przez widzów tytułu.