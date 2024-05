Była miłością Krzysztofa Komedy. Koledzy go przed nią ostrzegali

W 1968 r., po wyjeździe do USA, Krzysztof Komeda praktycznie rozstał się z żoną, której wyraźnie nie odpowiadał amerykański styl życia. Zofia powróciła do Polski, a on pełnymi garściami czerpał z możliwości, jakie dał mu sukces odniesiony w Hollywood. Cieszył się sportowym porsche, piękną willą, a wkrótce też nową miłością. "Zofia jest w Polsce. Z nami już chyba koniec. Powinienem być playboyem, ale mam tu dziewczynę", pisał do reżysera Henninga Carlsena. Kim była Elena Eden (a właściwie Elana Cooper), z którą związał się polski kompozytor?