Zapadł wyrok ws. Romana Polańskiego. Sąd w Paryżu nie miał wątpliwości

Proces o zniesławienie ruszył w marcu tego roku. Obrońcy 90-letniego reżysera od początku nazywali zarzuty wobec artysty absurdalnymi. - Polański ma prawo bronić się publicznie, podobnie jak i kobieta, która go oskarża - stwierdziła wówczas Delphine Meillet, adwokatka reżysera. Wątpliwości co do złamania prawa przez Polańskiego wyrażała także prokuratura, która nie wzywała do wydania wyroku skazującego.