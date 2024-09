Bill Murray. Uwielbiany ekscentryk

Przynajmniej był zabawny

Kto by pomyślał, że chłopak, który został aresztowany za przemyt marihuany, stanie się jedną z największych gwiazd komedii? Murray nie planował kariery filmowej. Rozpoczął naukę w szkole medycznej, ale dość szybko zrezygnował. Gdy już wrócił do Illinois, za namową swojego brata Briana przyłączył się do trupy komediowej The Second City w Chicago. Tam doskonalił umiejętności improwizacji, które stały się jego znakiem rozpoznawczym. Nauczył się, że najśmieszniejsze jest to, co nieprzewidywalne.