Colin Firth – od pana Darcy’ego po status międzynarodowej gwiazdy

Gdy miał 11 lat, przez rok mieszkał w St. Louis w Stanach Zjednoczonych, co wspominał później jako jeden z trudniejszych okresów. Po powrocie do Anglii uczęszczał do szkoły średniej w Winchester. Czuł się tam outsiderem i niejednokrotnie padał ofiarą nękania. Chcąc się przed tym bronić, zaczął naśladować akcent i zachowania lokalnej klasy robotniczej. Ponadto, aby nawet w małym stopniu nie różnić się od swoich rówieśników, udawał lekceważący stosunek do szkolnych obowiązków. Był nadzwyczaj wiarygodny. Z czasem w ogóle już nie musiał udawać – naprawdę zniechęcił się do systemu edukacji.