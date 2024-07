Clint Eastwood. Indywidualista, libertarianin, autorytet Amerykanów

Po wojnie Clint znów szukał pracy. Nie marzył o Hollywood. Jedyna rola, jaka go interesowała, to postać Charlesa Lindbergha w filmie Billy’ego Wildera, ale trafiła do Jamesa Stewarta. Koledzy z wojska, którzy już zaczepili się w przemyśle filmowym, namawiali Eastwooda, by zgłosił się do Universal Studios. Milczący i powściągliwy, magnetyczny, obdarzony charyzmą – spodobał się decydentom studia.