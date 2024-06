Władysław Hańcza – amant i playboy. Śmierć syna złamała mu serce

Latem 1939 roku Władysław Hańcza wyjechał do Warszawy, gdzie został zaangażowany do Teatru Narodowego. Zdążył wystąpić tylko raz w "Babie-dziwo". Tak jak wielu innym ludziom, jego plany i karierę zniweczył wybuch II wojny światowej. Podczas najbardziej dramatycznego konfliktu w dziejach pracował jako magazynier oraz konwojent. Unikał oficjalnych scen pod niemiecką okupacją, uczestniczył za to w konspiracyjnych programach poetyckich. Przeżył powstanie warszawskie, ale po jego zakończeniu został wywieziony do obozu pracy w Cottbus, w którym przebywał od października 1944 do maja 1945 roku.