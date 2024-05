800 tys. widzów w kinach. Teraz obejrzysz w domu

Pomysł powrotu do słynnej trylogii od początku budził wśród jej fanów mieszane odczucia. Mało kto spodziewał się, że jej prequel, czyli "Sami swoi. Początek", okaże się megahitem na polskich ekranach. Jeśli nie należysz do grona 800 tys. widzów, którzy wybrali się na niego do kina, możesz już nadrobić zaległości w zaciszu domowym.