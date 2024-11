10 polskich produkcji na MAX, które warto obejrzeć

Platforma Max, dawniej HBO Max, a wcześniej HBO Go, to platforma należąca do … zgadliście - HBO! Szczyci się bogatą ofertą, w której znajdziemy nie tylko zagraniczne produkcje o światowej renomie, ale także doskonałe polskie tytuły, które zdobyły uznanie widzów i krytyków. Dodam, że widzów i krytyków nie tylko w naszym kraju.