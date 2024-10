Od "Ojca Chrzestnego", przez "Czas apokalipsy" po "Magalopolis". Najlepsze filmy Coppoli

Co ciekawe, akcja filmu mogłaby rozgrywać się w dowolnym konflikcie. Coppola obnaża, że ludzkie zachowania podczas wojny są zawsze takie same: brutalne, wyzute z moralności, a jednocześnie pełne desperackiej tęsknoty za człowieczeństwem. Kultowa scena z Robertem Duvallem to esencja tego zezwierzęcenia. Widzimy, że dla takich postaci jak Willard, Wietnam jest pułapką dla duszy, miejscem bez wyjścia. Jego podróż to wędrówka w głąb szaleństwa i ludzkiej natury, gdzie reguły są odwrócone. Zło staje się narkotykiem, a największym z nich jest Kurtz – fascynujący i przerażający. Ich pojedynek jest nieunikniony, a Kurtz, choć nieobecny przez niemal cały film, już wygrywa, bo jego szaleństwo to iluminacja, do której dąży główny bohater grany przez Martina Sheena.