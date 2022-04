Skandal kosztował Johnny'ego Deppa rolę. Nie tylko on wyleciał z hukiem

W jednym z wywiadów oskarżył Roberta Downey Jr. o wzięcie pieniędzy, które były przeznaczone dla niego, co doprowadziło do jego wyrzucenia z projektu. Wyjawił, że gdy przyszła pora na pracę nad sequelem, ludzie z Marevla powiedzieli mu, że zapłacą 1/8 tego, co widniało w kontrakcie. Howard zdradził , że pomógł Downey'owi Jr. w zdobyciu głównej roli. Jednak, gdy sam chciał prosić go o pomoc, Downey Jr. miał nie oddzwaniać do niego przez trzy miesiące.