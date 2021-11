Sean Young była gwiazdą "Łowcy androidów". Dziś pisze się o niej tylko pod kątem skandali

O gwieździe "Łowców androidów" zrobiło się głośno w 2008 r., gdy wyrzucono ją z imprezy Amerykańskiej Gildii Reżyserów. Wyraźnie pijana aktorka krzyczała w trakcie przemówień nagradzanych osób. Po tym wydarzeniu najwidoczniej doszło do niej, że ma problemy z alkoholem, więc udała się na odwyk. Jednak niewiele to pomogło i do ośrodka wróciła trzy lata później.