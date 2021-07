Kevin Spacey był wielką gwiazdą. Zaliczył spektakularny upadek

Można śmiało postawić tezę, że hollywoodzka kariera 62-letniego dziś Kevina Spaceya skończyła się 29 październiku 2017 r. Tego dnia Anthony Rapp oskarżył go o molestowanie seksualne, do którego miało dojść w domu gwiazdora w 1986 r. Rapp miał wtedy 14 lat, a Spacey 26. Nie był to pierwszy raz, gdy Rapp mówił o tym bolesnym dla siebie wydarzeniu. Opowiedział o nim już w 2001 r. w rozmowie z magazynem "The Advocate", ale nazwisko Spaceya zostało usunięte z publikacji, by uniknąć sporu prawnego. Jednak wtedy panował zupełnie inny klimat.