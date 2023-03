Skandal to za mało. Klęska polskiej produkcji dla dorosłych

W głównych rolach w "Pokoleniu Ikea" widzowie mogą zobaczyć Bartosza Gelnera (Piotr Czarny) oraz Michalinę Olszańską (dziewczyna na literę O). W rozmowie z Karoliną Stankiewicz z WP Gelner wyrażał pewne obawy związane z filmem: "Scenariusz jest dość agresywny, trochę niepoprawny politycznie, zwłaszcza teraz, w czasach zwalczania szowinizmu. Zastanawiałem się, co się z tym wydarzy. Sposób, w jaki Piotr traktuje kobiety... to było wyzwanie. Mówiłem reżyserowi, że dostaniemy bęcki od wszystkich feministek za tego rodzaju podejście i dopuszczanie takiej narracji do głosu. Ale byłem też ciekaw, co z tego wyjdzie".