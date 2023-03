Bartosz Gelner: "Jesteśmy tak poprawni w kinie, że nie możemy pewnych rzeczy powiedzieć"

Nie, ale moje niekorzystanie z aplikacji randkowych nie jest spowodowane tym, że mam do nich jakiś negatywny stosunek. Ale gdy one się zaczynały, to byłem akurat w związku, gdy przeżywały swój złoty czas, to akurat nie chciałem być w związku, a potem znowu przypadkowo bez aplikacji znalazłem się w związku i jakoś tak wyszło, że ominęło mnie to. Może (odpukać) to jest jeszcze przede mną, ale na razie nigdzie się nie wybieram. Natomiast jestem wielkim fanem przyglądania się temu zjawisku i tej umiejętności, która może jest zgubna, bo zobaczymy, do czego nas to doprowadzi. W dzisiejszym świecie rzeczywiście ciężko jest znaleźć takie miejsce, gdzie spotykają się ludzie z różnych branż, gdzie można poznać kogoś interesującego, z kim akurat ci "pyknie", dobrze ci się rozmawia i można się umówić na randkę. Ale z drugiej strony chyba nie najzdrowszą jest możliwość spotykania się z czterema osobami jednego dnia i stwierdzanie po 10 minutach, że to nie jest to. Bo to również może wyjałowić jakąś wrażliwość i własne barwy. Chyba wszystko jest dla ludzi, tylko w rozsądnych ilościach. Ale jeśli ktoś lubi się spotykać na szybki seks przez aplikację, to proszę bardzo, tylko apeluję, żeby się wszyscy zabezpieczali, byli bezpieczni i się nawzajem nie krzywdzili.