Służba zdrowia bez pudru. Serial "Będzie bolało" tylko w serwisie CANAL+ online

Tygiel różnorodnych emocji

Serial to mieszanka wybuchowa. Czasami pękamy ze śmiechu, słysząc zgrabne riposty Adama skierowane wprost do nas lub widząc slapstickowe żarty, gdy ktoś topi nogę w wiadrze z mopem lub w bardzo nietypowy i intymny sposób, oświadcza się partnerowi. Czasami płaczemy i wzruszamy się razem z bohaterami. Patrzymy jak oszukują system dla dobra pacjentek lub lekceważą reguły i zasady, by pokazać swoje niezadowolenie z warunków pracy. Trudno je lubić, gdy przez cały dzień zasuwają jak mały parowóz, zbierając bęcki od wszystkich innych pracowników szpitala i jeszcze wykonują za nich robotę, nie mogąc liczyć nawet na jedno słowo podzięki czy docenienia. Ta emocjonalna huśtawka, ciągły stres i obcowanie z możliwą i już dokonaną śmiercią, ma ogromny wpływ na praktykantów medycyny. Swojej pracy nie zostawiają w szatni, gdzie zmieniają fartuch na cywilne ubranie. Noszą ją ze sobą, przeżywają, a to ma wielki wpływ na ich najbliższych. A gdy jeszcze główny bohater jest gejem, co nie do końca akceptuje jego matka, ma naprawdę pod górkę. "Dobry lekarz musi mieć ogromne serce i szeroką aortę, którą płynie cała rzeka współczucia i dobroci" – pisze Kay w pierwszym rozdziale swojej książki. I ma rację, bo tylko takie podejście gwarantuje powodzenie leczenia i ludzkie traktowanie pacjentów. Jednak obserwując starszych, doświadczonych lekarzy z oddziału położniczo-ginekologicznego szpitala, można stwierdzić, że nie jest ono zbyt popularne...