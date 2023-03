Wściekły i załamany. "94-letni producent i jego bezużyteczne dzieci"

Żeby dobrze naświetlić sprawę, trzeba przenieść do połowy lat 70. ubiegłego wieku. Nikomu nieznany młody mężczyzna przez wiele miesięcy wędrował po hollywoodzkich producentach i starał się doprowadzić do realizacji projekt oparty na własnym scenariuszu. Szefowie wytwórni byli zainteresowani pomysłem, ale nie wyobrażali sobie, aby główną rolę w filmie mógł zagrać anonimowy aktor. Byli gotowi odkupić scenariusz (nominowany później do Oscara) za dużą kwotę. Sylvester Stallone nie dał się jednak skusić. Chciał zagrać w "Rockym" główną rolę.