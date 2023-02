Nikt się tego nie spodziewał. Stallone w wieku 76 lat ma hit wszech czasów

Tak czy inaczej, Stallone w wieku 76 lat osiągnął spektakularny sukces jako aktor. Znów stał się jedną z najpopularniejszych postaci w Hollywood. Nie wszyscy jednak są to w stanie docenić. Członkowie Golden Raspberry Award Foundation – już po raz czterdziesty – "wyróżnili" go nominacją do Złotej Maliny dla najgorszego aktora, co zresztą spotkało się z dużym oburzeniem ze strony widzów.